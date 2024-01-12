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08:36, 12 января 2024Забота о себе

Неопытным в постели мужчинам подсказали способы быстро улучшить навыки секса

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Пользователи Reddit подсказали неопытным в постели мужчинам способы, которые позволят быстро улучшить навыки секса. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Одним из самых популярных комментариев на эту тему стал совет чаще заниматься кардиотренировками.

Это помогает укрепить дыхание, способствующее хорошему кровообращению. Вы не выдыхаетесь быстро. Сможете долго держаться — и, если повезет, вам попадется партнерша, которая продержится несколько раз вместе с вами

AJMax104пользователь Reddit

Многие посоветовали открыто говорить с партнершами о недостатке опыта, как и о том, что нравится, а что не нравится в постели.

Коммуникация — это все. Я не атлет, не самый горячий парень, но благодаря моей открытости девушки более расслаблены со мной, им со мной весело, даже если секс не на высоте, они хотят повторить его

MoshKreatorпользователь Reddit
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Еще один мужчина призвал помнить, что в сексе не стоит торопиться.

Замедляйтесь. Когда вы возбуждены, хочется просто сделать это, так? Но замедление только повысит удовольствие, почти всегда немного оттянуть время — значит, найти эрогенные зоны, понять реакцию партнерши на свои действия. Секс — это не гонка. Целуйте все части ее тела медленно, наблюдайте за тем, от каких поцелуев она выгибается вам навстречу. Целуйте ее медленно там внизу и замечайте, когда у нее перехватывает дыхание, она напрягается, говорит «да». Поздравляю, вы нашли нужное место!

Usual-Editor6848пользователь Reddit

Ранее на Reddit люди, которые изменяли своим постоянным партнерам, назвали главные причины неверности. Многие заявили, что совершили измену по глупости и из соображений эгоизма

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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