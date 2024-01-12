Неопытным в постели мужчинам подсказали способы быстро улучшить навыки секса

Пользователи Reddit подсказали неопытным в постели мужчинам способы, которые позволят быстро улучшить навыки секса. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Одним из самых популярных комментариев на эту тему стал совет чаще заниматься кардиотренировками.

Это помогает укрепить дыхание, способствующее хорошему кровообращению. Вы не выдыхаетесь быстро. Сможете долго держаться — и, если повезет, вам попадется партнерша, которая продержится несколько раз вместе с вами AJMax104 пользователь Reddit

Многие посоветовали открыто говорить с партнершами о недостатке опыта, как и о том, что нравится, а что не нравится в постели.

Коммуникация — это все. Я не атлет, не самый горячий парень, но благодаря моей открытости девушки более расслаблены со мной, им со мной весело, даже если секс не на высоте, они хотят повторить его MoshKreator пользователь Reddit

Еще один мужчина призвал помнить, что в сексе не стоит торопиться.

Замедляйтесь. Когда вы возбуждены, хочется просто сделать это, так? Но замедление только повысит удовольствие, почти всегда немного оттянуть время — значит, найти эрогенные зоны, понять реакцию партнерши на свои действия. Секс — это не гонка. Целуйте все части ее тела медленно, наблюдайте за тем, от каких поцелуев она выгибается вам навстречу. Целуйте ее медленно там внизу и замечайте, когда у нее перехватывает дыхание, она напрягается, говорит «да». Поздравляю, вы нашли нужное место! Usual-Editor6848 пользователь Reddit

Ранее на Reddit люди, которые изменяли своим постоянным партнерам, назвали главные причины неверности. Многие заявили, что совершили измену по глупости и из соображений эгоизма