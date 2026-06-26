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17:43, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о появившемся из-за рака страхе

Блогерша Любятинка заявила, что после рака у возлюбленного боится возвращения болезни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom

Популярная российская блогерша Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) рассказала, что после того, как у ее возлюбленного, предпринимателя Игоря Заикина обнаружили рак, у нее появился страх того, что болезнь вернется. Переживаниями она поделилась в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

«Этот страх, этот червячок, конечно, он уже навсегда останется. Если ты один раз ощутил, что есть в твоей жизни эта страшная болезнь из трех букв, то ты всегда будешь где-то ходить и оглядываться», — призналась Любятинка.

Она добавила, что Заикин, о болезни которого она впервые сообщила в 2025 году, прошел шесть курсов химиотерапии и сейчас находится в ремиссии. При этом он чувствует себя хорошо, отметила блогерша.

Ранее Любятинка рассказала о вызове скорой из-за контактных линз. Она призналась, что день носила просроченные линзы и игнорировала неприятные ощущения в глазах.

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