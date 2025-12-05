Реклама

Популярная российская блогерша вызвала скорую из-за контактных линз

Блогерша Любятинка заявила, что вызывала скорую из-за сильной боли в глазу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @lubyatinka

Популярная российская блогерша Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) вызвала скорую помощь из-за контактных линз. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша рассказала, что целый день проходила в просроченных линзах, несмотря на то что у нее сильно щипало в глазах. По ее словам, на следующий день правый глаз начал болеть и слезиться, а веко опухло. «Мне так больно, и режет, и слезится, и в закрытом, и в открытом состоянии, что я все-таки решила вызвать скорую», — посетовала Любятинка.

Она рассказала, что врачи, приехавшие на ее вызов вечером, призвали ее обратиться к офтальмологу утром, и блогерша последовала их совету. По словам знаменитости, ей диагностировали травму роговицы. На восстановление поврежденного глаза может уйти около 10 дней.

Ранее Любятинка рассказала о преследованиях 14-летнего поклонника. Она вспомнила, как подросток ждал ее около подъезда.

