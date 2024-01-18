Intercept: ВСУ употребляют психоделики ради повышения боеспособности

На Украине решили повышать боеспособность солдат с помощью психоделика ибогаина, который был привезен из Африки при содействии американской НКО. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога.

По данным издания, в стране проводятся исследования наркотика, средства на которые помогла собрать НКО «Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков». С помощью ибогаина планируется поднимать боевой дух военных, столкнувшихся с выгоранием на поле боя, говорится в материале. Кроме того, им также будут снабжать украинские госпитали.

По словам психолога, Украине требуется как можно больше психоделика. «Даже если война закончится сейчас, у нас будет слишком много "рэмбо", которые вернутся домой с линии фронта. Проблема будет намного более серьезной, чем та, с которой столкнулись США, когда тысячи ветеранов прибыли домой с войны во Вьетнаме», — пояснил он.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, что командиры предлагали подчиненным бойцам наркотики для подавления страха на позициях в районе Артемовска. Он утверждал, что их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения.