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03:32, 18 января 2024Интернет и СМИ

На Западе рассказали о необычном способе повысить боеспособность ВСУ

Intercept: ВСУ употребляют психоделики ради повышения боеспособности

Фото: Oleksandr Ratushniak / Stringer / Reuters

На Украине решили повышать боеспособность солдат с помощью психоделика ибогаина, который был привезен из Африки при содействии американской НКО. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на письмо украинского военного психолога.

По данным издания, в стране проводятся исследования наркотика, средства на которые помогла собрать НКО «Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков». С помощью ибогаина планируется поднимать боевой дух военных, столкнувшихся с выгоранием на поле боя, говорится в материале. Кроме того, им также будут снабжать украинские госпитали.

По словам психолога, Украине требуется как можно больше психоделика. «Даже если война закончится сейчас, у нас будет слишком много "рэмбо", которые вернутся домой с линии фронта. Проблема будет намного более серьезной, чем та, с которой столкнулись США, когда тысячи ветеранов прибыли домой с войны во Вьетнаме», — пояснил он.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, что командиры предлагали подчиненным бойцам наркотики для подавления страха на позициях в районе Артемовска. Он утверждал, что их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения.

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      Марина Совина
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