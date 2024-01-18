Названо имя выигравшего миллиард рублей в лотерею россиянина

Новогодний миллиард в лотерею выиграл токарь Юрий Семенов из Тюмени

Стало известно имя обладателя миллиарда рублей, разыгранного в новогоднем тираже «Русского лото». Им оказался Юрий Семенов из Тюмени, работающий токарем, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».

Победитель планирует разделить выигрыш с женой Светланой, работающей логопедом, и детьми. В первую очередь, как рассказали супруги, они планируют купить просторное жилье в Тюмени. Часть денег Юрий также хочет потратить на путешествие и благотворительность. Кроме того, он собирается приобрести новый автомобиль и порадовать жену украшением с рубином по случаю рубиновой свадьбы. «Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями», — делится планами Светлана.

По словам жены победителя, они с мужем никогда не считали себя счастливчиками. «Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось», — рассказывает она. По словам Светланы, она работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом, чтобы прокормить семью с двумя детьми. Сейчас дети супругов живут в других городах. Дочь работает неврологом, а сын — стоматологом.

Юрий начал регулярно участвовать в лотерейных розыгрышах три года назад. В день, когда тюменец купил набор билетов на новогодний розыгрыш, он выиграл пять тысяч рублей в моментальной лотерее. На эти деньги он и приобрел билет, который принес ему миллиард рублей.

Отмечается, что Юрий не обращался в лотерейный центр и не забирал денежный приз в течение 14 дней. Все это время его пытались найти, а местные жители даже усомнились в существовании победителя.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирской области отдала матери выигрышный лотерейный билет на один миллион рублей, который получила от нее в подарок. Родственница призналась, что испытала «офигенные» впечатления от выигрыша.

