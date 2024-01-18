В Турции опровергли запрет на сотрудничество с Россией

Банк Турции опроверг запрет на сотрудничество с Россией из-за санкций США

В Турции опровергли запрет на сотрудничество с российскими партнерами из-за санкционного давления США. Новости об отказе осуществлять денежные переводы из России прокомментировал РИА Новости источник в одном из госбанков республики.

«Нет, о каком-либо отказе не может быть и речи. Как вы себе это представляете? У нас десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки. Как можно отказаться от договоренностей?» — заявил представитель организации.

Ранее издание Ekonomim заявило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились. Проблемы с расчетами между РФ и Турцией связаны с мерами властей США, угрожающими вторичными санкциями. Опубликованное 22 декабря 2023 года постановление структуры американского Минфина «имеет очень широкие формулировки», фактически запрещающие «оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов», поэтому банки ожидают дополнительных разъяснений ситуации, объяснили авторы.

Как сообщают различные источники в финансовых организациях, трудности во взаимодействии банков возникли давно, однако в конце декабря они усугубились. Среди основных участников расчетов с Россией названы Nurol Bank и Emlak Bank. Информаторы уточнили, что имеют в виду как разрыв корреспондентских отношений, так и приостановку обработки платежей без формального закрытия договоров. При этом в отношении дочерних иностранных банков в России иногда делаются исключения. Корсчета российских банков в Турции открывали в лирах, долларах, а также других валютах

По словам главного советника президента Эрдогана, посла Акифа Чагатай Кылыча, Турция имеет особую позицию по ограничительным мерам, однако не является «объездной дорогой».