Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:42, 18 января 2024Экономика

В Турции опровергли запрет на сотрудничество с Россией

Банк Турции опроверг запрет на сотрудничество с Россией из-за санкций США

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Globallookpress.com

В Турции опровергли запрет на сотрудничество с российскими партнерами из-за санкционного давления США. Новости об отказе осуществлять денежные переводы из России прокомментировал РИА Новости источник в одном из госбанков республики.

«Нет, о каком-либо отказе не может быть и речи. Как вы себе это представляете? У нас десятки проектов с Россией по государственной линии, ведутся финансовые операции через банки. Как можно отказаться от договоренностей?» — заявил представитель организации.

Ранее издание Ekonomim заявило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились. Проблемы с расчетами между РФ и Турцией связаны с мерами властей США, угрожающими вторичными санкциями. Опубликованное 22 декабря 2023 года постановление структуры американского Минфина «имеет очень широкие формулировки», фактически запрещающие «оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов», поэтому банки ожидают дополнительных разъяснений ситуации, объяснили авторы.

Материалы по теме:
Открытая карта. Что ждет международные расчеты в будущем
Открытая карта.Что ждет международные расчеты в будущем
20 июня 2022
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

Как сообщают различные источники в финансовых организациях, трудности во взаимодействии банков возникли давно, однако в конце декабря они усугубились. Среди основных участников расчетов с Россией названы Nurol Bank и Emlak Bank. Информаторы уточнили, что имеют в виду как разрыв корреспондентских отношений, так и приостановку обработки платежей без формального закрытия договоров. При этом в отношении дочерних иностранных банков в России иногда делаются исключения. Корсчета российских банков в Турции открывали в лирах, долларах, а также других валютах

По словам главного советника президента Эрдогана, посла Акифа Чагатай Кылыча, Турция имеет особую позицию по ограничительным мерам, однако не является «объездной дорогой».

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Куда раньше долетали дроны ВСУ?

      Власти прокомментировали попытку атаки беспилотника ВСУ на Ленобласть

      В Йемене заявили об угрозе безопасности от ЕС

      Проломившего череп студенту за надпись на футболке россиянина задержали

      Во Франции заявили о производстве недостаточного количества снарядов для ВСУ

      Шторм оставил миллион человек без света в одной стране

      В Турции опровергли запрет на сотрудничество с Россией

      Власти российского региона захотели платить жителям за доносы и назвали сумму

      Создатель MP3 представил новую технологию звука

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше