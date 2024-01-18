Создатель MP3 представил новую технологию звука

Создатель MP3 анонсировал появление технологии пространственного звучания

Немецкий инженер Карлхайнц Бранденбург, который считается разработчиком аудиоформата MP3, анонсировал появление новой технологии передачи музыкальных файлов. Об этом сообщает издание Tom's Guide.

Бранденбург представил технологию на выставке CES 2024 в США. Специалист показал новую систему наушников дополненной реальности, которые могут обеспечить передачу аудиофайлов на новом уровне. Инженер подчеркнул, что технология будет способствовать максимальному погружению в альтернативную реальность.

Гарунитура Карлхайнца Бранденбурга оснащена датчиками, которые отслеживают положение головы слушателя в пространстве и анализируют окружение. В этом случае девайс способен обеспечить максимально естесственное звучание. Изобретатель назвал эту технологию «пространственное звучание плюс».

По словам Бранденбурга, пока что подобную технологию поддерживают лишь громоздкие гарнитуры. Однако в будущем датчики можно будет размещать в компактных беспроводных наушниках. Инженер рассказал, что уже ведет переговоры с несколькими разработчиками гарнитур виртуальной реальности.

В начале января корпорация Samsung показала беспроводные наушники с кейсом, оснащенным дисплеем. На экран можно устанавливать заставки, с его помощью пользователь может просматривать и переключать треки, регулировать громкость звука.