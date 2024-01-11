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12:46, 11 января 2024Наука и техника

Samsung представила наушники с экраном

Samsung показала прототип наушников, кейс которых имеет дисплей

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Samsung показала беспроводные наушники с кейсом, оснащенным дисплеем. Об этом сообщает издание TechRadar.

Устройство Galaxy Buds с футляром, в который встроен круглый цветной OLED-дисплей, представили на выставке CES 2024. На экран можно устанавливать заставки, с его помощью пользователь может просматривать и переключать треки, регулировать громкость звука, проверять уровень заряда аккумулятора гарнитуры.

По словам представителей Samsung, раскрытый гаджет является прототипом и компания не планирует выпускать подобное устройство в ближайшее время.

Журналисты TechRadar напомнили, что южнокорейская компания оказалась не первой фирмой, встроившей экран в свои наушники. В начале 2023 года JBL представила гарнитуру Tour Pro 2, в корпус которой был установлен дисплей. Авторы отметили, что у экрана в кейсе наушников есть существенный недостаток — он заметно разряжает аккумулятор футляра.

В декабре 2022 года Huawei представила смарт-часы, которые имеют встроенные беспроводные наушники. Huawei Watch Buds работает на базе операционной системы HarmonyOS.

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      Андрей Ставицкий
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