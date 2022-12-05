Huawei изобрела умные часы со встроенными наушниками

Huawei Central: Huawei выпустит встроенные в смарт-часы наушники

Huawei изобрела смарт-часы, которые имеют встроенные беспроводные наушники. Об этом сообщает издание Huawei Central.

По словам журналистов медиа, в своих соцсетях китайская компания пообещала в ближайшем будущем представить новые умные часы Watch Buds. Как стало известно авторам, девайс будет иметь отличительную особенность от других часов — аппарат получит встроенные беспроводные наушники.

Судя по оказавшимся в распоряжении специалистов изображениям, под циферблатом устройства находится ниша, в которой располагаются наушники. С помощью изобретенного Huawei механизма верхнюю часть смарт-часов можно открыть и получить доступ к гарнитуре. Судя по всему, в указанной нише наушники могут заряжаться, из-за чего часы должны иметь увеличенный аккумулятор.

Согласно источнику, Huawei Watch Buds будут работать на базе операционной системы HarmonyOS. Визуально новый носимый девайс напоминает часы Watch GT, которые были выпущены китайской компанией ранее. Инсайдеры ожидают, что вместе с умными часами Huawei представит смартфоны Nova 10 SE и Enjoy 50Z.

В июле HMD Global представила кнопочный телефон Nokia 5710 XpressAudio со встроенными наушниками. TWS-наушники могут работать автономно до четырех часов — подзарядка производится, когда гарнитура находится в нише телефона.