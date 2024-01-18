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07:45, 18 января 2024Мир

В США указали на следующий шаг Запада и Украины против России

The Hill: следующим шагом Запада против РФ станет помощь Киеву в атаке на Крым
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Запад намерен помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. На это указало издание The Hill.

«Следующий шаг Запада на Черном море — помочь Киеву нанести удар по Крыму и перерезать России путь к войскам, действующим на юге Украины», — говорится в материале. Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что крылатые ракеты Taurus являются единственным западным оружием, которое может помочь в достижении этой задачи.

Ранее Зеленский назвал битву за Крым центром конфликта с РФ в 2024 году. Он подчеркивал важность изоляции полуострова, поскольку это является способом уменьшить количество атак со стороны данного региона.

До этого бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост. По его мнению, это разрушение моста полностью изменит правила игры.

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      Марина Совина
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