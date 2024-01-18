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17:11, 18 января 2024Экономика

Лукашенко передаст местный «Макдоналдс» новому владельцу

Глава Белоруссии Лукашенко нашел нового владельца для бывшей сети «Макдоналдс»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Белорусские власти рассматривают передачу бывшей сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» новому владельцу, частному лицу. Об этом на совещании с руководством Совета министров республики заявил президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, по стране работают 25 точек и теперь появился частник, белорус, который имеет собственность и готов купить эту сеть за немалые деньги и развивать ее. Имени инвестора глава государства не назвал, но пообещал, что ему либо предоставят место для строительства новых ресторанов, либо отдадут старые точки, которые плохо работают или находятся в полузакрытом состоянии.

Минск получил контроль над сетью после того, как американский собственник закрыл бизнес в стране в связи с санкциями США. «Ушли — до свидания, собственность принадлежит государству. Таким образом, они бросили собственность, мы ее подняли, привели в порядок», — сказал Лукашенко.

При этом он объяснил, что лично погрузился в проблему ресторанов, хотя сам никогда в «Макдоналдсе» не ел. Особенно его порадовало, что в сети, которая сейчас называется Mak.by, продаются белорусские продукты.

Ранее сообщалось, что правительство Белоруссии сократило расходы на национальную космическую программу ради строительства картофелехранилища мощностью 20 тысяч тонн.

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      Платон Щукин
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