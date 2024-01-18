Пинавшие на морозе раздетого до трусов подростка россияне объяснили нападение

Подростки из Перми, пинавшие ребенка в одних трусах, назвали избиение шуткой

Подростки из Перми, пинавшие раздетого до трусов ребенка, объяснили избиение сверстника — нападение на него они назвали шуткой. Об этом в региональном управлении МВД сообщили изданию «Подъем».

Ранее в местных группах в соцсетях появилось видео, на котором почти голый ребенок идет по улице в мороз в сопровождении других подростков и получает от них пинки.

Как сообщили в полиции, детей вычислили, после чего с ними провели беседу. Дети заявили, что сверстник, над которым они издевались, разделся сам, чтобы заболеть и не пойти в школу. «С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились», — цитирует издание представителя полиции.

При этом ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российский подросток похитил сверстника и потребовал загладить вину деньгами. Тетя пострадавшего согласилась дать 22 тысячи рублей, а при передаче денег поняла, что племянника силой удерживают в неволе.