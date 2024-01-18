Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 18 января 2024Россия

Пинавшие на морозе раздетого до трусов подростка россияне объяснили нападение

Подростки из Перми, пинавшие ребенка в одних трусах, назвали избиение шуткой

Кадр: Telegram-канал «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ»

Подростки из Перми, пинавшие раздетого до трусов ребенка, объяснили избиение сверстника — нападение на него они назвали шуткой. Об этом в региональном управлении МВД сообщили изданию «Подъем».

Ранее в местных группах в соцсетях появилось видео, на котором почти голый ребенок идет по улице в мороз в сопровождении других подростков и получает от них пинки.

Как сообщили в полиции, детей вычислили, после чего с ними провели беседу. Дети заявили, что сверстник, над которым они издевались, разделся сам, чтобы заболеть и не пойти в школу. «С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились», — цитирует издание представителя полиции.

При этом ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что российский подросток похитил сверстника и потребовал загладить вину деньгами. Тетя пострадавшего согласилась дать 22 тысячи рублей, а при передаче денег поняла, что племянника силой удерживают в неволе.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Участник «Фабрики звезд» рассказал о службе в армии

      Возможность появления в Москве поездов метро лишь со стоячими местами оценили

      Пинавшие на морозе раздетого до трусов подростка россияне объяснили нападение

      Во Франции назвали безумием поставки оружия проигрывающей Украине

      Дина Саева показала фото с монобровью

      Власти Харьковской области сообщили о регулярных обстрелах ВСУ

      Жирков посоветовал капитану «Спартака» уходить из команды

      Постсоветская страна начнет закупки газа из США

      В Петербурге мигрантам торжественно вручили повестки в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше