В России издевавшихся над сверстником в одних трусах подростков сняли на видео

В Перми подросток отпинал вышедшего на улицу в трусах мальчика и попал на видео

В Перми издевавшихся над сверстником подростков сняли на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал Telegram-канал «Пермь. ЧП, ДТП, новости».

На кадрах один из них пинает мальчика, который по неизвестной причине бежит от преследователей в одних трусах по заснеженной улице. О причине, по которой школьник появился на улице в одном белье, не сообщается.

В пресс-службе МВД России Telegram-каналу издания «Подъем» сообщили, что в полицию заявлений в связи с попавшим на видео инцидентом не поступало. В связи с публикацией видеозаписи начата проверка, добавили там.

Ранее в Красноярске подростки поставили сверстника на колени и заставили его целовать их обувь. Поводом к этому стало то, что мальчик якобы угрожал девушке.