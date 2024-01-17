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15:14, 17 января 2024Россия

В России издевавшихся над сверстником в одних трусах подростков сняли на видео

В Перми подросток отпинал вышедшего на улицу в трусах мальчика и попал на видео

В Перми издевавшихся над сверстником подростков сняли на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал Telegram-канал «Пермь. ЧП, ДТП, новости».

На кадрах один из них пинает мальчика, который по неизвестной причине бежит от преследователей в одних трусах по заснеженной улице. О причине, по которой школьник появился на улице в одном белье, не сообщается.

В пресс-службе МВД России Telegram-каналу издания «Подъем» сообщили, что в полицию заявлений в связи с попавшим на видео инцидентом не поступало. В связи с публикацией видеозаписи начата проверка, добавили там.

Ранее в Красноярске подростки поставили сверстника на колени и заставили его целовать их обувь. Поводом к этому стало то, что мальчик якобы угрожал девушке.

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      Алан Босиков
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