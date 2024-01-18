Порномодель стала продавать слюну и ногти и разбогатела

Порномодель начала продавать поклонникам свои ногти и ушную серу и сумела на этом разбогатеть. Об этом пишет BNN.

29-летняя Ребекка Блю из США, создающая эротический контент на платформе OnlyFans, заняла уникальную нишу в порноиндустрии, начав зарабатывать на продаже отходов своего организма. Продавая поклонникам слюну, обрезанные ногти и ушную серу, Блю получает около шести с половиной тысяч долларов в месяц (около 556 тысяч рублей). Эта необычная бизнес-идея родилась у нее после необычных запросов подписчиков. На страницу Блю подписаны больше 20 тысяч человек.

Кроме «возобновляемых» товаров, Блю также предлагает желающим использованное белье, содержимое ее мусорного ведра, леггинсы после тренировки, упакованные в вакуумный мешок, и даже использованную маточную спираль. Несмотря на экзотическую природу этих предметов, Блю настаивает, что торгует в рамках закона и превыше всего ценит безопасность и удовлетворенность клиентов.

Кроме своего небольшого бизнеса и страницы OnlyFans, Блю ведет аккаунт в TikTok и является ведущей и основателем подкаста, в котороме рассказывает слушателям о порноиндустрии.

Ранее сообщалось, что ученая предпочла научной карьере создание эротического контента и разбогатела. Канадка хотела заниматься нейробиологией, но передумала, когда заработала свою годовую зарплату за две ночи на OnlyFans.

