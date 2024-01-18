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13:34, 18 января 2024Наука и техника

Apple признала наличие критической уязвимости в iPhone и MacBook

9to5Mac: Apple подтвердила наличие уязвимости в iPhone 12 и MacBook Air M2

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Компания Apple признала наличие уязвимости, которая позволяет взламывать пользователей некоторых смартфонов и компьютеров. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В корпорации подтвердили факт наличия критической уязвимости и рассказали, что подготовят исправляющий проблему патч. Это произошло после того, как исследователи безопасности из фирмы Trail of Bits заявили, что позволяющая похищать личные данные уязвимость присутствует на смартфонах iPhone 12 и ноутбуках MacBook с чипом M2.

Уязвимость LeftoverLocals, о которой рассказали эксперты, использует эксплойт, позволяющий считывать данные, сохранившиеся в графическом процессоре. Однако для взлома хакер должен иметь физический доступ к устройству.

В компании отметили, что в первую очередь уведомили Apple о проблеме, а затем сообщили общественности. Сперва уязвимость можно было использовать практически на многих смартфонах и ноутбуках бренда, но затем Apple исправила проблему почти на всех девайсах.

Ранее специалисты компании Trend Micro рассказали о вирусе Phemedrone Stealer, который атаковал пользователей ПК. Зловредная программа научилась обходить алгоритмы Windows Defender SmartScreen и связанные с ним запросы.

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      Андрей Ставицкий
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