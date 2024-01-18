В России отреагировали на сообщения о помощи Запада с атакой на Крымский мост

Депутат Журова: помощь Запада в атаке на Крымский мост направлена против жителей

Помощь Запада с подготовкой новой украинской атаки на Крымский мост направлена против мирных жителей полуострова, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на сообщения об очередных планах подорвать переправу.

«Люди хотят блокады Крыма. У них цели какие? Чтобы людям было плохо. Там же нет военных сейчас, там же нет зоны соприкосновения. Они хотят навредить жителям, которые там живут. Они ведь осознанно это делают, только зачем? Измором взять их, чтобы они что сделали? Сказали, что не голосовали за присоединение к России? Это не так. (...) Это же вредит мирным жителям, ничего общего это не имеет со специальной военной операцией (СВО)», — поделилась мнением депутат.

Как сообщило издание The Hill, Запад намерен помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. «Следующий шаг Запада на Черном море — помочь Киеву нанести удар по Крыму и перерезать России путь к войскам, действующим на юге Украины», — говорится в материале. Авторы статьи утверждают, что разрушение переправы нарушит линию материально-технического обеспечения Москвы для ее войск в Крыму.

Издание также приводит слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что крылатые ракеты Taurus — единственное западное оружие, которое может помочь с такой атакой.