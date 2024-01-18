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20:44, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянин надругался над 11-летней школьницей во время купания в море

56-летний житель Севастополя надругался над школьницей, купаясь в море

Фото: СК РФ

56-летний житель Севастополя предстанет перед судом за надругательство над 11-летней девочкой. Об этом в четверг, 18 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2023 года злоумышленник во время купания в море напал на 11-летнюю малознакомую девочку в районе поселка Кача. Мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера. Школьница рассказала обо всем родителям, и они сообщили о случившемся силовикам.

Было возбуждено уголовное дело, личность преступника установили и задержали его. В отношении несовершеннолетней приняты меры реабилитационного характера.

6 августа 2023 года сообщалось, что в Пензе мигрант совратил школьницу в кабинете гимназии.

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      Владимир Седов
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