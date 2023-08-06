Мигрант совратил школьницу в кабинете гимназии

В Пензе задержали совратившего школьницу мигранта

В Пензе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Таджикистана. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 1 августа мужчина совратил ученицу девятого класса городской гимназии и совершил в отношении школьницы развратные действия сексуального характера. После задержания мигранта в отношении него завели уголовное дело, но на время расследования отпустили под обязательство о явке.

4 августа сообщалось, что в Братске Иркутской области 64-летний тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней школьницей во время спортивных сборов.