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15:31, 6 августа 2023Силовые структуры

Мигрант совратил школьницу в кабинете гимназии

В Пензе задержали совратившего школьницу мигранта

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

В Пензе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Таджикистана. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 1 августа мужчина совратил ученицу девятого класса городской гимназии и совершил в отношении школьницы развратные действия сексуального характера. После задержания мигранта в отношении него завели уголовное дело, но на время расследования отпустили под обязательство о явке.

4 августа сообщалось, что в Братске Иркутской области 64-летний тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней школьницей во время спортивных сборов.

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    Владимир Седов
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