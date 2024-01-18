Россиянам посоветовали просить у соседей разрешения на установку кондиционера

Юрист Лев напомнил об ограничениях на установку кондиционера в жилых домах

Ограничения на установку кондиционеров действуют для домов, находящихся на гостевых маршрутах городов, рассказал юрист и эксперт по вопросам перепланировки Лев Лев aif.ru. Он посоветовал просить разрешения соседей в жилых домах.

Эксперт напомнил, что установка кондиционера считается реконструкцией с переустройством. Под особый надзор облик домов, находящихся на гостевых маршрутах, взят с 2016 года. Если россиянин живет в таком монолитном или кирпичном здании, для установки кондиционера ему необходимо согласие не менее 26 процентов жильцов. Для панельных домов эта норма составляет 67 процентов.

В 2023 году Верховный суд рассматривал вопрос установки кондиционера на фасаде дома. Одна из жительниц решила поставить устройство без согласования с управляющей компанией (УК). При этом ранее в решении общедомового собрания была закреплена обязанность жителей согласовывать установку.

Суд первой инстанции встал на сторону УК. Он постановил демонтировать кондиционер и выплачивать неустойку в размере 100 рублей за каждый день невыполнения решения суда. Апелляционный суд оставил решение в силе. При этом кассационный суд постановил, что собственница жилья не нарушала прав жильцов, а от установки кондиционера не пострадала площадь общедомового имущества. Суд также не нашел негативных последствий от установки кондиционера (вибрации или избыточного шума).

Верховный суд при этом дал разъяснения: поскольку фасад является общим имуществом собственников и ограждающей конструкцией, его использование возможно только с согласия других собственников.

Ранее о сложностях установки кондиционера напомнили жителям «сталинских» домов. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что они могут находиться на гостевом маршруте либо относиться к объектам культурного наследия.