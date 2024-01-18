Среда обитания
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08:47, 18 января 2024Среда обитания

Названы главные минусы квартир в «сталинках»

Эксперт Ракута: в сталинских домах зачастую изношены коммуникации и нет лифта

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В домах сталинской эпохи зачастую изношены коммуникации и отсутствуют лифты. Минусы квартир в таких зданиях назвал россиянам ипотечный брокер Дмитрий Ракута, его слова приводит aif.ru.

Эксперт предупредил, что некоторым покупателям жилья в «сталинках» придется самим менять электроразводку, водоснабжение и водоотведение. Во время ремонта также может выясниться, что в доме нельзя установить кондиционер без согласования надзорных ведомств — здание может находиться на гостевом маршруте или относиться к объектам культурного наследия.

Кроме того, не во всех «сталинках» заменены деревянные перекрытия. Там, где такие работы не проведены, нельзя заливать бетонные полы и даже бетонное основание под душевую кабину. Дело в том, что деревянные перекрытия на такую нагрузку не рассчитаны — по стенам могут пойти трещины.

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«Еще один минус, который может быть весомым для семей с маленькими детьми или пожилых людей, — отсутствие лифтов. Либо лифт есть, но он очень маленький. Если квартира находится на 3-4 этаже, то подниматься с сумками, самокатами, велосипедами по несколько раз в день будет, конечно, тяжеловато», — рассказал Ракута.

Специалист также советует обратить внимание на мусоропроводы в таких домах. В некоторых квартирах они могут быть выведены прямо на кухню или прятаться в стенах. При осмотре жилья перед покупкой лучше сразу узнать, работает ли мусоропровод или заварен — так удастся исключить распространение насекомых и грызунов дома.

Ранее россиянам назвали минусы жизни в частном доме. По словам экспертов, в таком жилье выше вероятность пожаров, краж и неприятных последствий от погодных катаклизмов.

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      Анна Аверьянова
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