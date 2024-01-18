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05:31, 18 января 2024Путешествия

Россиянка назвала основное отличие итальянских пенсионерок от русских

Фото: Giulia Squillace / Unsplash

Российская путешественница побывала в Италии и рассказала, чем местные пенсионерки отличаются от русских женщин. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянки, основная черта, которая свойственна пожилым итальянкам, — уверенность в себе. Она также обратила внимание на гордую осанку и хорошие волосы у женщин преклонного возраста.

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«Итальянки не стесняются своего возраста и продолжают красиво одеваться, носить украшения, делать прически, встречаться с подружками за чашечкой кофе или бокалом вина, ходить по магазинам», — отметила блогерша. Она добавила, что в этой стране пенсионерок называют не бабушками, а синьорами.

Ранее немец, который переехал в Россию, раскрыл свое мнение о местных женщинах. Сравнивая россиянок с немками, мужчина отметил, что с последними гораздо проще договориться.

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      Мария Борисова
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