Россиянка назвала основное отличие итальянских пенсионерок от русских

Российская путешественница побывала в Италии и рассказала, чем местные пенсионерки отличаются от русских женщин. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянки, основная черта, которая свойственна пожилым итальянкам, — уверенность в себе. Она также обратила внимание на гордую осанку и хорошие волосы у женщин преклонного возраста.

«Итальянки не стесняются своего возраста и продолжают красиво одеваться, носить украшения, делать прически, встречаться с подружками за чашечкой кофе или бокалом вина, ходить по магазинам», — отметила блогерша. Она добавила, что в этой стране пенсионерок называют не бабушками, а синьорами.

Ранее немец, который переехал в Россию, раскрыл свое мнение о местных женщинах. Сравнивая россиянок с немками, мужчина отметил, что с последними гораздо проще договориться.