Российского баскетболиста дисквалифицировали из-за кокаина

Российского баскетболиста Никиту Курбанова дисквалифицировали из-за кокаина

Российский баскетболист Никита Курбанов, приостановивший карьеру, дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По информации РИА Новости, в допинг-пробе игрока была обнаружена запрещенная субстанция класса S6a (кокаин). Отстранение действует с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года. При этом в зачет идет срок временного отстранения. Оно начало действовать 20 октября 2023-го, поэтому Курбанов сможет вернуться к выступлениям 20 января.

Курбанов приостановил карьеру 27 октября 2023 года. В ЦСКА, за который выступал баскетболист, отмечали, что он принял это решение по личным причинам.

37-летний Курбанов вместе с армейцами трижды побеждал в Евролиге. Он также выступал за сборную России.