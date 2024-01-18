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11:56, 18 января 2024Спорт

Российского баскетболиста дисквалифицировали из-за кокаина

Российского баскетболиста Никиту Курбанова дисквалифицировали из-за кокаина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский баскетболист Никита Курбанов, приостановивший карьеру, дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По информации РИА Новости, в допинг-пробе игрока была обнаружена запрещенная субстанция класса S6a (кокаин). Отстранение действует с даты вынесения решения, а именно с 10 января 2024 года. При этом в зачет идет срок временного отстранения. Оно начало действовать 20 октября 2023-го, поэтому Курбанов сможет вернуться к выступлениям 20 января.

Курбанов приостановил карьеру 27 октября 2023 года. В ЦСКА, за который выступал баскетболист, отмечали, что он принял это решение по личным причинам.

37-летний Курбанов вместе с армейцами трижды побеждал в Евролиге. Он также выступал за сборную России.

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      Алексей Гусев
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