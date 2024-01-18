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НХЛ - регулярный чемпионат
15:57, 18 января 2024Спорт

Российского игрока норвежского клуба по бенди дисквалифицировали за атаку судьи

Атаковавшего судью в Норвегии российского игрока в бенди Осокина отстранили

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Российский игрок в бенди Дмитрий Осокин, выступающий за норвежский клуб «Ховик», получил дисквалификацию до конца 2024 года. Об этом сообщает NRK.

14 января во время матча чемпионата страны против «Уллевола» рефери Фредрик Бьерсет Вигснес удалил россиянина на десять минут. В ответ Осокин атаковал судью: толкнул его плечом, а также замахнулся клюшкой. За атаку его дисквалифицировали и отстранили до конца года.

«Никаких смягчающих обстоятельств у этого поступка нет. Попытка ударить судью также является очень серьезным инцидентом. Оба поступка хоккеиста имеют большую степень серьезности», — говорится в заявлении организаторов чемпионата.

Руководство «Ховика» уже извинилось перед пострадавшим арбитром. У Осокина будет возможность оспорить дисквалификацию.

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      Алексей Гусев
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