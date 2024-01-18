Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера

Российские пользователи Telegram в четверг, 18 января, пожаловались на сбой в работе мессенджера. О неполадках они сообщили на сайте «Сбой.РФ», который отслеживает проблемы в работе интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Москвы. Кроме того, о неполадках заявили пользователи из Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского края, Татарстана, Московской и Ростовской областей и ряда других регионов.

«"Телега" все, даже текст не работает. Только сервер с уведомлениями пашет», «"Телега" не пашет, WhatsApp тоже», «Башкортостан, Уфа. Вот и в Telegram перестали грузиться картинки», — рассказали в комментариях пользователи мессенджера.

Согласно статистике портала, со сбоями в работе Telegram россияне сталкиваются уже третий день подряд.

Ранее сообщалось, что в России произошел сбой в работе WhatsApp. Утром в среду, 17 января, «Сбой.РФ» зарегистрировал более 1300 жалоб на мессенджер. Управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер объяснил сбой тем, что корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), владеющая WhatsApp, ушла из России и больше не занимается развитием мессенджера.