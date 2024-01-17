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18:00, 17 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам объяснили сбои в работе WhatsApp

IT-эксперт Геллер: сбой в работе WhatsApp произошел из-за ухода Meta из России

Фото: Unsplash

Российские пользователи столкнулись со сбоем в работе WhatsApp из-за того, что корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), владеющая мессенджером, ушла из России и больше не занимается его развитием. Об этом заявил управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер, его слова передает «Газета.Ru».

IT-эксперт рассказал, что после того, как деятельность Meta была запрещена в России, компания перестала вкладывать средства в развитие инфраструктуры, необходимой для работы мессенджера в стране. В результате скорость работы WhatsApp начала снижаться, а в его работе стали происходить сбои и ошибки, объяснил Геллер.

«Компания Meta не спешит оперативно разрешать возникающие проблемы, потому что Россия для нее не приоритет», — добавил управляющий партнер агентства «Смена».

О сбое в работе WhatsApp сообщалось ранее 17 января. На проблемы с доступом к сервису пожаловались преимущественно пользователи из Башкортостана. На втором месте по числу жалоб был Татарстан, на третьем — Москва.

Meta признали экстремистской организацией в России в марте 2022 года. Причиной стало то, что модераторам соцсетей Instagram и Facebook (обе запрещены в России), принадлежащих компании, разрешили в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму. Деятельность компании и ее соцсетей была запрещена в России.

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      Евгения Наумова
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