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01:16, 18 января 2024Мир

В Сенате США заявили о приближении к сделке о помощи Украине

Конгрессмен Шумер: Сенат Конгресса США приближается к сделке о помощи Украине
Чак Шумер

Чак Шумер. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Члены Сената Конгресса США приближаются к сделке о выделении дополнительных бюджетных ассигнований, предназначенных в том числе для продолжения финансовой помощи Украине. Об этом заявил лидер фракции демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что настроен оптимистично. «Впервые я считаю, что шансы добиться этого в Сенате — выше, чем шансы на то, чтобы не добиться этого», — отметил конгрессмен.

В настоящее время на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. При этом законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.

12 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. У Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу, уточнил он. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

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      Марина Совина
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