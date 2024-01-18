СК России возбудил уголовное дело против главы узбекской диаспоры. В чем обвиняют Усмана Баратова?

СК возбудил дело против главы узбекского землячества за унижающий пост про СВО

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении лидера межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова из-за оскорбления участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Юлия Иванова.

По данным следствия, в декабре 2023 года глава диаспоры разместил в социальной сети пост, унижающий достоинство участников СВО.

На Баратова пожаловались в СК военкоры

Возбудить уголовное дело поручил председатель СК Александр Бастрыкин. Отреагировать на публикацию Баратова главу ведомства попросили военные корреспонденты. В свою очередь, Баратов заявил, что его страница была взломана.

После этого Бастыкин поручил руководителю московского управления ведомства возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе его расследования. Инцидент поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Высказывания Баратова и уголовное дело прокомментировали в парламенте

Лидер узбекской диаспоры выражал недовольство частым употреблением слова «русский» в передачах на федеральных телеканалах. Он также возмутился тем, что телеведущие стали называть паспорт РФ русским, а не российским.

Комментируя высказывания Баратова, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что слово «русский» не может быть оскорблением.

Это заявление возмутительное, он [Баратов] фактически позволяет [себе] ссорить российский народ. У нашего народа использование обращений к кому бы то ни было сложилось за столетие. И даже за границей, отмечу, граждан России не делят с энтузиазмом на национальности Сергей Цеков член Совета Федерации

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. По его мнению, землячества имеют мало отличий от корсиканских или сицилийских преступных группировок.

Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных Петр Толстой вице-спикер Госдумы

Депутат считает, что в России не должно быть места «параллельным структурам со своими законами». За нарушения российского законодательства должна следовать жесткая реакция со стороны властей, заключил Толстой.

