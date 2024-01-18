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18:46, 18 января 2024Среда обитания

Россиянину не дали уйти в отпуск после незаконной перепланировки

Петербуржец восстановил квартиру после незаконной перепланировки ради отпуска

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Петербуржец был вынужден отремонтировать жилье, чтобы отправиться в отпуск. Мужчина оставался невыездным из-за незаконной перепланировки в квартире, сообщает пресс-служба главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Собственник расширил одну из комнат за счет коридора, а другие соединил, разобрав перегородки. Также он перенес санузлы и двери и провел демонтаж ванны и раковины. Однако согласия на перепланировку горожанин не получил: дом признан объектом культурного наследия.

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Суд обязал мужчину восстановить прежний вид квартиры и оплатить неустойку в размере 50 тысяч рублей. Петербуржец не спешил с ремонтом квартиры до тех пор, пока не задумался о поездке заграницу.

Ранее россиянам напомнили о запрете на установку кондиционеров без согласия соседей. Речь идет о домах, располагающихся на гостевых маршрутах. Установка оборудования в таком случае будет считаться реконструкцией с переустройством.

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      Виктория Клабукова
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