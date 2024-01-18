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17:33, 18 января 2024Забота о себе

Терапевт назвала способы борьбы с зимней хандрой

Терапевт Клищенко: чтобы избежать зимней хандры, нужно соблюдать режим сна

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Чтобы справиться с зимней хандрой, нужно скорректировать режим дня, напомнила врача-терапевт Екатерина Клищенко. Способы борьбы с угнетенным состоянием зимой она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

В первую очередь терапевт призвала соблюдать режим сна, поскольку короткий световой день зимой влияет на циркадные ритмы человека и все связанные с ними процессы в организме. «Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время, не пренебрегайте сном в пользу просмотра сериалов и социальных сетей. И ограничьте употребление алкоголя и переедание перед сном», — сказала Клищенко. ⠀

Кроме того, продолжила она, важны физические упражнения, которые способствуют выработке эндорфинов и улучшают настроение и сон. «Если занятия в спортзале или дома вам не по душе, обратите внимание на зимние виды физической активности: лыжи, коньки, игра в снежки, прогулки в темпе», — посоветовала терапевт.

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Также, добавила Клищенко, нужно не забывать о сбалансированном питании, отдавая предпочтение продуктам разных цветов. «Во-первых, яркие цвета радуют и повышают настроение. А во-вторых, это обеспечит ваш организм максимальным количеством витаминов, микроэлементов и различными видами клетчатки», — сказала она.

Психолог Ольга Качулина добавила, что для профилактики зимней хандры рекомендуется больше гулять на свежем воздухе при естественном освещении и использовать лампы полного спектра в помещении. Когда негативные мысли одолевают, говорит она, помогут практики осознанности. «Наблюдение и описание своих мыслей, чувств и телесных ощущений помогают уменьшить их влияние на эмоциональное состояние», — сказала она.

Ранее психолог Анна Протасова дала рекомендации по правильной постановке целей на год. Протасова посоветовала россиянам ставить цели на год после окончания новогодних праздников, так как они провоцируют мощный всплеск гормонов счастья и удовольствия, которые мешают мыслить реалистично и осознавать свои истинные потребности.

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      Александра Лисица
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