Терапевт назвала способы борьбы с зимней хандрой

Терапевт Клищенко: чтобы избежать зимней хандры, нужно соблюдать режим сна

Чтобы справиться с зимней хандрой, нужно скорректировать режим дня, напомнила врача-терапевт Екатерина Клищенко. Способы борьбы с угнетенным состоянием зимой она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

В первую очередь терапевт призвала соблюдать режим сна, поскольку короткий световой день зимой влияет на циркадные ритмы человека и все связанные с ними процессы в организме. «Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время, не пренебрегайте сном в пользу просмотра сериалов и социальных сетей. И ограничьте употребление алкоголя и переедание перед сном», — сказала Клищенко. ⠀

Кроме того, продолжила она, важны физические упражнения, которые способствуют выработке эндорфинов и улучшают настроение и сон. «Если занятия в спортзале или дома вам не по душе, обратите внимание на зимние виды физической активности: лыжи, коньки, игра в снежки, прогулки в темпе», — посоветовала терапевт.

Также, добавила Клищенко, нужно не забывать о сбалансированном питании, отдавая предпочтение продуктам разных цветов. «Во-первых, яркие цвета радуют и повышают настроение. А во-вторых, это обеспечит ваш организм максимальным количеством витаминов, микроэлементов и различными видами клетчатки», — сказала она.

Психолог Ольга Качулина добавила, что для профилактики зимней хандры рекомендуется больше гулять на свежем воздухе при естественном освещении и использовать лампы полного спектра в помещении. Когда негативные мысли одолевают, говорит она, помогут практики осознанности. «Наблюдение и описание своих мыслей, чувств и телесных ощущений помогают уменьшить их влияние на эмоциональное состояние», — сказала она.

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