Россиянам дали рекомендации по правильному планированию целей на год

К долгосрочному планированию надо подходить ответственно и без спешки, чтобы осознать свои истинные потребности, уверена врач-психолог, президент Международной ассоциации телесных психологов Анна Протасова. Эту и другие рекомендации по правильной постановке целей на год она дала в ходе беседы с «Лентой.ру».

Протасова посоветовала россиянам ставить цели на год после окончания новогодних праздников, так как они провоцируют мощный всплеск гормонов счастья и удовольствия, которые мешают мыслить реалистично и осознавать свои истинные потребности. По ее мнению, заниматься планированием лучше в спокойной будничной обстановке. Это поможет отличить собственные стремления от навязанных обществом, блогерами и маркетологами.

К долгосрочному планированию нужно подходить ответственно, подчеркнула психолог. Для этого она рекомендовала прежде всего оценить свои потребности и возможности, затем определить основные задачи и разделить каждую из них на этапы. Затем следует выбрать главные направления для улучшения жизни: дом, личную жизнь, карьеру, увлечения, повышение квалификации. Только после этого следует решать, как надо действовать, и искать способы и инструменты для достижения цели. Также, по мнению Протасовой, стоит спросить себя, что из прошлого опыта может пригодиться в новом году.

После того как цели поставлены, Протасова рекомендовала обязательно следить за процессами их достижения, не нарушать расписание и контролировать результаты. При этом она указала, что, даже если не все получается, важно помнить, что можно исправить ситуацию, делая маленькие шаги к успеху.

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