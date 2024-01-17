Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:37, 17 января 2024Забота о себе

Россиянам дали рекомендации по правильному планированию целей на год

Фото: Nick Morrison / Unsplash

К долгосрочному планированию надо подходить ответственно и без спешки, чтобы осознать свои истинные потребности, уверена врач-психолог, президент Международной ассоциации телесных психологов Анна Протасова. Эту и другие рекомендации по правильной постановке целей на год она дала в ходе беседы с «Лентой.ру».

Протасова посоветовала россиянам ставить цели на год после окончания новогодних праздников, так как они провоцируют мощный всплеск гормонов счастья и удовольствия, которые мешают мыслить реалистично и осознавать свои истинные потребности. По ее мнению, заниматься планированием лучше в спокойной будничной обстановке. Это поможет отличить собственные стремления от навязанных обществом, блогерами и маркетологами.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

К долгосрочному планированию нужно подходить ответственно, подчеркнула психолог. Для этого она рекомендовала прежде всего оценить свои потребности и возможности, затем определить основные задачи и разделить каждую из них на этапы. Затем следует выбрать главные направления для улучшения жизни: дом, личную жизнь, карьеру, увлечения, повышение квалификации. Только после этого следует решать, как надо действовать, и искать способы и инструменты для достижения цели. Также, по мнению Протасовой, стоит спросить себя, что из прошлого опыта может пригодиться в новом году.

После того как цели поставлены, Протасова рекомендовала обязательно следить за процессами их достижения, не нарушать расписание и контролировать результаты. При этом она указала, что, даже если не все получается, важно помнить, что можно исправить ситуацию, делая маленькие шаги к успеху.

Ранее клинический психолог Валерия Нагорная предупредила россиян о разрушительном воздействии постоянной раздражительности. По ее словам, из-за вечного раздражения и стресса могут появиться проблемы со сном, головная боль и другие неприятные побочные эффекты.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Избежавший казни в ДНР британский наемник снова вернулся в зону СВО. За свое освобождение он благодарил Абрамовича

      Длительность ажиотажа вокруг новостроек оценили

      Мужчина переоделся женщиной и попытался сдать экзамен за девушку

      Украине предрекли уничтожение

      Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском дроне

      В России предложили возродить одну советскую практику для борьбы с алкоголизмом

      Пожар на заводе в Ростовской области потушили

      В МИД России обвинили Зеленского в создании рисков существованию Украины

      Адвокат допустил вероятность подачи новых заявлений на Шабутдинова

      Попавший на двое суток в снежный плен россиянин сообщил об отсутствии помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше