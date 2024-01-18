Трамп пообещал защитить американцев от цифрового доллара

Трамп выступил против создания цифрового доллара

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего очередного предвыборного выступления пообещал не допустить создания в стране цифровой валюты и намерен «защитить американцев от правительственной тирании», пишет Bloomberg.

«Такая валюта даст федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, а вы даже не заметите, что они пропали», — заявил Трамп в Нью-Гэмпшире.

В ФРС, выполняющей функции Центробанка в США, ранее указали, что рассматривают возможность предложить ввести цифровой доллар, однако сама идея уже попала под огонь критики консерваторов. В том числе против нее выступил \популярный кандидат в президенты от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис.

Проект цифрового евро решением Совета управляющих Европейского центрального банка с 1 ноября 2023 года уже находится на стадии подготовительного этапа, который продлится два года. В России, в рамках тестирования цифрового рубля, запланированного на 2024 год, планируется провести испытания в некоторых сегментах бюджетных расходов, в том числе в сфере социальных выплат.

