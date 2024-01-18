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10:34, 18 января 2024Наука и техника

Apple предложила использовать iPhone под водой

Appleinsider: Apple запатентовала интерфейс iPhone для подводного использования

Фото: Unsplash

Инженеры корпорации Apple предложили упрощенный интерфейс для использования смартфона под водой. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа обратили внимание на патент, который был подан компанией в 2021 году, но оказался опубликован только через три года. В документе говорится, что владельцы iPhone часто используют устройство в водной среде и предложили создать особый интерфейс для девайса.

По словам изобретателей, новый интерфейс можно будет активировать перед контактом пользователя с водой — например, во время водной прогулки или погружением на глубину со специальным оборудованием. Внешний вид iOS изменится: интерфейс получит увеличенные контрастные кнопки, плавную анимацию, многие функции будут отключены. Так, на главном экране останутся «Камера», «Телефон» и прочие важные приложения и сервисы.

Журналисты отметили, что первый водонепроницаемый iPhone появился в 2016 году, но при этом даже актуальный iPhone 15 Pro не предназначен для использования под водой. Напротив, умные часы Apple Watch Ultra ориентированы на любительский дайвинг на глубине до 40 метров и могут работать на стометровой глубине.

В сентябре 2023 года в сети обнаружили патент компании Apple, описывающий возможность создания умной одежды. Документ описывает разработку тканей с интегрированными в них сенсорами.

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      Андрей Ставицкий
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