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19:57, 28 сентября 2023Наука и техника

Apple разработала умную одежду

Appleinsider: Apple описала возможность создания тканей с умными функциями

Фото: Mike Segar / Reuters

В сети обнаружили патент компании Apple, описывающий возможность создания умной одежды. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Патент опубликовали в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Документ описывает разработку тканей с интегрированными в них сенсорами, с помощью которых можно дополнять умную технику и управлять различными устройствами.

По словам инженеров компании, функции различных сенсоров и датчиков могут быть ограничены при использовании их традиционным способом — на жесткой подложке из металла и прочих материалов. В качестве альтернативы специалисты предположили интегрировать датчики в ткань. Журналисты Appleinsider отметили, что подобным образом компания может наладить выпуск умных вещей.

В патентной заявке также говорится, что сенсоры можно внедрять в предметы одежды, сумки, аксессуары, домашний текстиль и мебель. По словам журналистов, наиболее реалистичным кажется вариант, что сенсоры будут интегрированы в ремешки для часов Apple Watch и текстильный кожух умной колонки HomePod.

В конце августа журналисты издания Digital Trends выяснили, что очки дополненной реальности Apple Vision Pro смогут фиксировать мозговую активность и эмоции пользователя. Соответствующую информацию авторы медиа узнали из патента Apple.

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    Андрей Ставицкий
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