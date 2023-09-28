Apple разработала умную одежду

Appleinsider: Apple описала возможность создания тканей с умными функциями

В сети обнаружили патент компании Apple, описывающий возможность создания умной одежды. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Патент опубликовали в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Документ описывает разработку тканей с интегрированными в них сенсорами, с помощью которых можно дополнять умную технику и управлять различными устройствами.

По словам инженеров компании, функции различных сенсоров и датчиков могут быть ограничены при использовании их традиционным способом — на жесткой подложке из металла и прочих материалов. В качестве альтернативы специалисты предположили интегрировать датчики в ткань. Журналисты Appleinsider отметили, что подобным образом компания может наладить выпуск умных вещей.

В патентной заявке также говорится, что сенсоры можно внедрять в предметы одежды, сумки, аксессуары, домашний текстиль и мебель. По словам журналистов, наиболее реалистичным кажется вариант, что сенсоры будут интегрированы в ремешки для часов Apple Watch и текстильный кожух умной колонки HomePod.

В конце августа журналисты издания Digital Trends выяснили, что очки дополненной реальности Apple Vision Pro смогут фиксировать мозговую активность и эмоции пользователя. Соответствующую информацию авторы медиа узнали из патента Apple.