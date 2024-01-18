Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:22, 18 января 2024Экономика

В Аргентине появится новая валюта

Аргентинская провинция выпустит собственную квазивалюту на фоне реформ Милея

Фото: Marcelo Machado De Melo / Globallookpress.com

В аргентинском регионе появится новая валюта — власти приняли это решение для борьбы с усугубляющимся в стране экономическим кризисом. Об этом со ссылкой на заявления губернатора провинции Ла-Риохи Рикардо Кинтелы сообщает «Российская газета».

Квазивалюту планируется выпустить на сумму 15 миллиардов песо. Этот шаг необходим для финансирования жизнедеятельности провинции, так как средства из федерального бюджета не поступают, заявили в руководстве Ла-Риохи.

«Я не хочу, чтобы наши люди умирали от голода», — подчеркнул представляющий оппозиционную президенту Хавьеру Милею Хустисиалистскую партию Кинтела. Он объяснил, что в кризис регион ищет альтернативные пути и был вынужден прибегнуть к крайней мере на фоне радикальных реформ главы государства. Губернатор также напомнил, что первая собственная региональная валюта появилась в Аргентине в 1988 году.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Что такое дефолт простыми словами? Причины и последствия дефолта для государства
Что такое дефолт простыми словами?Причины и последствия дефолта для государства
7 сентября 2023

Валюту планируют назвать BOCADE (аббревиатура от испанского «облигации по погашению долга»). При этом власти предложили и альтернативное имя «Эль Чачо» — в честь прозвища героя Ла-Риохи Анхеля Пеньялосы, боровшегося в середине XIX века с федерализмом Буэнос-Айреса. Новая валюта будет виртуальной, с ее помощью надеются выплачивать госслужащим региона до 30 процентов зарплат.

Президент Милей отреагировал на решение провинции в свойственной ему резкой манере. Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что правительство страны не будет помогать региону в случае провала инициативы.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года инфляция в Аргентине достигла 211,4 процента, что стало худшим более чем за 30 лет результатом. При этом в декабре потребительские цены выросли на 25,5 процента. Эксперты ожидают, что по меньшей мере в январе и феврале рост цен сохранит динамику, а в Международном валютном фонде (МВФ) ожидают снижения ВВП страны в текущем году на 2,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль первый населенный пункт в 2024 году. Где он находится и какое значение имеет?

      Китай отправил на ВЭФ в Давос рекордную делегацию

      Доходы России от продажи нефти упали в декабре до минимума за полгода

      На Украине признали невозможность силой вернуть мужчин-беженцев в страну

      В РПЦ рассказали об отношении к крещенским купаниям

      Адам Кадыров прибыл на передовую линию СВО

      Драка двух компаний россиян закончилась стрельбой из ружья

      Под санкции США попала перевозившая российскую нефть компания из ОАЭ

      В Польше сравнили Украину с изнасилованной женщиной

      Россиянин расправился со старшим братом во время новогоднего застолья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше