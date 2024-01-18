В Аргентине появится новая валюта

Аргентинская провинция выпустит собственную квазивалюту на фоне реформ Милея

В аргентинском регионе появится новая валюта — власти приняли это решение для борьбы с усугубляющимся в стране экономическим кризисом. Об этом со ссылкой на заявления губернатора провинции Ла-Риохи Рикардо Кинтелы сообщает «Российская газета».

Квазивалюту планируется выпустить на сумму 15 миллиардов песо. Этот шаг необходим для финансирования жизнедеятельности провинции, так как средства из федерального бюджета не поступают, заявили в руководстве Ла-Риохи.

«Я не хочу, чтобы наши люди умирали от голода», — подчеркнул представляющий оппозиционную президенту Хавьеру Милею Хустисиалистскую партию Кинтела. Он объяснил, что в кризис регион ищет альтернативные пути и был вынужден прибегнуть к крайней мере на фоне радикальных реформ главы государства. Губернатор также напомнил, что первая собственная региональная валюта появилась в Аргентине в 1988 году.

Валюту планируют назвать BOCADE (аббревиатура от испанского «облигации по погашению долга»). При этом власти предложили и альтернативное имя «Эль Чачо» — в честь прозвища героя Ла-Риохи Анхеля Пеньялосы, боровшегося в середине XIX века с федерализмом Буэнос-Айреса. Новая валюта будет виртуальной, с ее помощью надеются выплачивать госслужащим региона до 30 процентов зарплат.

Президент Милей отреагировал на решение провинции в свойственной ему резкой манере. Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что правительство страны не будет помогать региону в случае провала инициативы.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года инфляция в Аргентине достигла 211,4 процента, что стало худшим более чем за 30 лет результатом. При этом в декабре потребительские цены выросли на 25,5 процента. Эксперты ожидают, что по меньшей мере в январе и феврале рост цен сохранит динамику, а в Международном валютном фонде (МВФ) ожидают снижения ВВП страны в текущем году на 2,5 процента.

