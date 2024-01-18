Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:44, 18 января 2024Мир

В Пакистане сообщили цель ударов по Ирану

МИД Пакистана: целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности

Единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) исламской республики.

В ведомстве подчеркнули, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. В то же время отмечается, что безопасность и национальные интересы страны не могут быть поставлены под угрозу.

МИД Пакистана также уточнил, что была предпринята серия высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Ранее стало известно, что несколько районов иранской области Сараван провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном подверглись атаке пакистанских ракет и дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Куда раньше долетали дроны ВСУ?

      В Санкт-Петербурге нашли два упавших беспилотника

      Рекордный рост рынка кофе навынос объяснили

      Россиянка расправилась со знакомым и покушалась на свидетеля преступления

      Детей эвакуировали из здания российской гимназии из-за прорыва труб в подвале

      Блогерша купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам

      Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр

      Стало известно об аресте более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

      Появились подробности о сбитом над Ленобластью беспилотнике

      В США испытали ключевой элемент новой противокорабельной ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше