В Пакистане сообщили цель ударов по Ирану

МИД Пакистана: целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности

Единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) исламской республики.

В ведомстве подчеркнули, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана. В то же время отмечается, что безопасность и национальные интересы страны не могут быть поставлены под угрозу.

МИД Пакистана также уточнил, что была предпринята серия высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Ранее стало известно, что несколько районов иранской области Сараван провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном подверглись атаке пакистанских ракет и дронов.