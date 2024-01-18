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11:28, 18 января 2024Спорт

Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам

Фигуристка Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиев пропустит чемпионат страны по прыжкам. Об этом сообщается в Telegram-канале официального фан-клуба спортсменки.

Отмечается, что спортсменка не выступит на соревнованиях по состоянию здоровья. «Мы понимаем, что это вынужденная мера, ведь Камила всегда стремится выступать и показывать свое мастерство на льду, радовать своих болельщиков», — говорится в сообщении.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 22 января в Москве. В его рамках запланированы личный и командные турниры.

17-летняя фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки вынесет CAS в январе 2024 года.

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      Алексей Гусев
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