Власти прокомментировали попытку атаки беспилотника ВСУ на Ленобласть

Правительство Ленобласти: повреждений из-за попытки атаки дрона не зафиксировали

После попытки атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили в Ленинградской области в ночь на 18 января, не зафиксировали никаких повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства, передает ТАСС.

«Губернатор и оперативный штаб информацию получили. Пострадавших и повреждений в Ленобласти нет», — прокомментировали случившееся власти.

Украина впервые с начала спецоперации атаковала беспилотником Ленинградскую область — это произошло в ночь на 18 января. В Минобороны тогда сообщили об одном пораженном беспилотном устройстве. Из-за дрона международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер».

По другим данным, пытавшихся атаковать Ленобласть беспилотников было два. Лдин беспилотник нашли в пяти километрах от берега на льду Финского залива, другой — на территории морского порта в Кировском районе города. Предварительно, один из беспилотников летел со стороны Украины — его фиксировали в Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областях.

Целью сбитого над Ленинградской областью беспилотника, по предварительной информации, был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Для его поражения дрон ВСУ нес три килограмма взрывчатки.