В Санкт-Петербурге нашли два упавших беспилотника

В Петербурге на льду Финского залива и в Морском порту нашли два дрона

В Санкт-Петербурге после 1.00 ночи нашли два упавших беспилотника. Об том сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По его данным, один беспилотник нашли в пяти километрах от берега на льду Финского залива, другой — на территории морского порта в Кировском районе города. Предварительно, один из упавших беспилотников летел со стороны Украины — его фиксировали в Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областях.

В Минобороны при этом сообщили об одном сбитом в Ленинградской области беспилотнике — это первый с начала СВО случай поражения беспилотного аппарата в небе над регионом. Из-за дрона международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер».