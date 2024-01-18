Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:21, 18 января 2024Россия

Жительница Петербурга рассказала о первых минутах после поражения дрона ВСУ

Жительница Петербурга о поражении дрона ВСУ: показалось, что взорвался газ

Фото: РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга Анастасия, которая живет возле Канонерского острова, рассказала о первых минутах после поражения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью. Ее слова приводит 78.ru.

«В 1:30 [ночи] я сидела здесь, на балконе, и услышала глухой звук (...). У меня была мысль, что вдруг у меня на верхнем этаже у кого-то взорвался газ», — вспоминает петербурженка.

По ее словам, спустя несколько секунд «тряхнуло дом» и задрожали стены. Когда женщина вспомнила, что ее дом не газифицирован, она решила искать источники звука взрыва на улице, но ничего не обнаружила. Через несколько часов из новостей жительница Петербурга узнала, что над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Украина впервые с начала спецоперации атаковала беспилотником Ленинградскую область — это произошло в ночь на 18 января. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Помимо этого, еще один дрон сбили на подлете к Москве в Подольском городском округе.

Тогда же ВСУ также атаковали Белгородскую область десятью ракетами. Помимо этого, под удар попала и Брянская область, где средства ПВО сбили две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и перехватили три украинских беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Куда раньше долетали дроны ВСУ?

      Рекордный рост рынка кофе навынос объяснили

      Россиянка расправилась со знакомым и покушалась на свидетеля преступления

      Детей эвакуировали из здания российской гимназии из-за прорыва труб в подвале

      Блогерша купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам

      Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр

      Стало известно об аресте более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

      Появились подробности о сбитом над Ленобластью беспилотнике

      В США испытали ключевой элемент новой противокорабельной ракеты

      Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше