Жительница Петербурга рассказала о первых минутах после поражения дрона ВСУ

Жительница Петербурга о поражении дрона ВСУ: показалось, что взорвался газ

Жительница Санкт-Петербурга Анастасия, которая живет возле Канонерского острова, рассказала о первых минутах после поражения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью. Ее слова приводит 78.ru.

«В 1:30 [ночи] я сидела здесь, на балконе, и услышала глухой звук (...). У меня была мысль, что вдруг у меня на верхнем этаже у кого-то взорвался газ», — вспоминает петербурженка.

По ее словам, спустя несколько секунд «тряхнуло дом» и задрожали стены. Когда женщина вспомнила, что ее дом не газифицирован, она решила искать источники звука взрыва на улице, но ничего не обнаружила. Через несколько часов из новостей жительница Петербурга узнала, что над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Украина впервые с начала спецоперации атаковала беспилотником Ленинградскую область — это произошло в ночь на 18 января. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Помимо этого, еще один дрон сбили на подлете к Москве в Подольском городском округе.

Тогда же ВСУ также атаковали Белгородскую область десятью ракетами. Помимо этого, под удар попала и Брянская область, где средства ПВО сбили две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и перехватили три украинских беспилотника.