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14:31, 18 января 2024Россия

Власти региона России призвали не публиковать места дислокации военных

Власти Брянской области призвали не публиковать места дислокации военнослужащих

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Брянской области обратились к жителям с призывом не фотографировать российских военнослужащих и не публиковать места их дислокации. Соответствующее обращение опубликовано на странице департамента региональной безопасности российского региона во «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Брянской области! Еще раз напоминаем о необходимости соблюдать меры информационной безопасности — не снимать военную технику и дислокацию военных, не фотографировать места взрывов и остатки боеприпасов», — говорится в сообщении.

Там предупредили об угрозе безопасности критически важным объектам и территории Брянской области в целом.

В декабре после атаки по Феодосии в Крыму власти заявили, что авторам видеороликов с последствиями ударов может грозить уголовная ответственность. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не рассматривают возможность введения уголовной ответственности за публикацию таких материалов.

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      Анастасия Шейкина
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