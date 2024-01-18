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19:33, 18 января 2024Забота о себе

Врач раскрыла порядок действий при судорогах во время купания в проруби

Терапевт Шмелева: если во время купания свело ногу, нужно потянуть стопу на себя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Если во время крещенского купания свело ногу, нужно оперативно оказать себе помощь, чтобы снять спазм, рассказала терапевт Яна Шмелева. Порядок действий при судороге ног в проруби она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, если судорога свела икроножную мышцу, надо принять согнуться и потянуть двумя руками стопу сведенной судорогой ноги к животу и груди. «Перед погружением можно задержать дыхание — так не возникнет ощущения, будто его перехватило. Если вам стало плохо, то немедленно, не подвергаясь суете и панике, покиньте водоем и обратитесь к дежурящим медикам», — посоветовала Шмелева.

Терапевт также посоветовала поесть за полтора-два часа до окунания в прорубь, чтобы не входить в ледяную воду на голодный желудок. При выходе из проруби, продолжила врач, нужно растереться полотенцем, одеться и выпить горячий чай.

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Ранее врач-кардиолог Александра Староверова рассказала об опасности крещенских купаний для некоторых россиян. По словам кардиолога, резкая перемена температуры при погружении в прорубь может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, в том числе коронарных артерий, снабжающих сердце кровью.

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      Александра Лисица
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