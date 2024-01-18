Врач раскрыла порядок действий при судорогах во время купания в проруби

Терапевт Шмелева: если во время купания свело ногу, нужно потянуть стопу на себя

Если во время крещенского купания свело ногу, нужно оперативно оказать себе помощь, чтобы снять спазм, рассказала терапевт Яна Шмелева. Порядок действий при судороге ног в проруби она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, если судорога свела икроножную мышцу, надо принять согнуться и потянуть двумя руками стопу сведенной судорогой ноги к животу и груди. «Перед погружением можно задержать дыхание — так не возникнет ощущения, будто его перехватило. Если вам стало плохо, то немедленно, не подвергаясь суете и панике, покиньте водоем и обратитесь к дежурящим медикам», — посоветовала Шмелева.

Терапевт также посоветовала поесть за полтора-два часа до окунания в прорубь, чтобы не входить в ледяную воду на голодный желудок. При выходе из проруби, продолжила врач, нужно растереться полотенцем, одеться и выпить горячий чай.

Ранее врач-кардиолог Александра Староверова рассказала об опасности крещенских купаний для некоторых россиян. По словам кардиолога, резкая перемена температуры при погружении в прорубь может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, в том числе коронарных артерий, снабжающих сердце кровью.