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17:31, 11 января 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от крещенских купаний

Кардиолог Староверова: нырять в прорубь нельзя после инфаркта и при гипертонии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

При некоторых болезнях нырять в прорубь во время крещенских купаний нельзя, предупредила врач-кардиолог Александра Староверова. Об опасности таких купаний она предостерегла некоторых россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам кардиолога, резкая перемена температуры при погружении в прорубь может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, в том числе коронарных артерий, снабжающих сердце кровью. «Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда», — объяснила она.

Староверова уточнила, что воздержаться от крещенских купаний стоит людям при гипертонии II и III стадий, ишемической болезни сердца с приступами стенокардии, а также тем, кто менее полугода назад перенес инфаркт. Кроме того, продолжила врач, противопоказаниями к плаванию в проруби являются нарушения ритма и проводимости сердца, миокардит и тяжелые врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца.

«Если у вас имеются данные заболевания, лучше заранее проконсультироваться с кардиологом или вовсе воздержаться от моржевания», — заключила врач. Людям, у которых нет этих заболеваний, она посоветовала готовиться к погружению заранее.

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      Александра Лисица
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