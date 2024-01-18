Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:44, 18 января 2024Интернет и СМИ

В России запретили более 600 украинских сайтов

Суд в Петербурге запретил 633 украинских сайта

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга запретил более 600 украинских сайтов. Об этом стало известно из Telegram-канала объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд признал информацию на 633 украинских сайтах запрещенной к распространению на территории России. Отмечается, что на этих ресурсах в свободном доступе «размещена информация украинской хостинговой компании Hostiko, посредством которых совершаются мошеннические действия в отношении граждан Российской Федерации».

«Суд указал, что запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины за неоднократное размещение запрещенного контента. В пресс-службе ведомства пояснили, что на портале регулярно распространялись материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Свежие следы горения нашли на месте крушения самолета Пригожина

      В США усомнились в пользе SpaceX для Европы

      В Аргентине появится новая валюта

      Экс-сотрудник российской колонии принес наркотики для заключенного

      Российские киберспортсмены пропустят турнир в Дании из-за проблем с визами

      Врач назвал возможные причины операции Кейт Миддлтон

      Папарацци сняли 42-летнюю Адриану Лиму без косметики на прогулке

      В НАТО заявили о тупиковой стадии конфликта на Украине

      Жители российского города протоптали себе тротуар в снегу по скамейкам

      Россиянин с ножом напал на силовика во время проверки документов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше