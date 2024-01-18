В России запретили более 600 украинских сайтов

Суд в Петербурге запретил 633 украинских сайта

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга запретил более 600 украинских сайтов. Об этом стало известно из Telegram-канала объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд признал информацию на 633 украинских сайтах запрещенной к распространению на территории России. Отмечается, что на этих ресурсах в свободном доступе «размещена информация украинской хостинговой компании Hostiko, посредством которых совершаются мошеннические действия в отношении граждан Российской Федерации».

«Суд указал, что запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины за неоднократное размещение запрещенного контента. В пресс-службе ведомства пояснили, что на портале регулярно распространялись материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».