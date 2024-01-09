Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ из-за размещения запрещенного контента

Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) за неоднократное размещение запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как пояснили в пресс-службе, на портале регулярно распространялись материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

Ранее стало известно, что в начале 2024 года Верховная Рада Украины может принять закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. В ООН заявили, что подобный законопроект вызовет нарушение международного права со стороны Киева.

19 октября 2023 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект в будущем позволит через суд добиться запрета на деятельность УПЦ. В УПЦ считают, что законопроект противоречит Конституции Украины и нуждается в доработке, так как «нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники».