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23:07, 9 января 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины

Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ из-за размещения запрещенного контента

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) за неоднократное размещение запрещенного контента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как пояснили в пресс-службе, на портале регулярно распространялись материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

Ранее стало известно, что в начале 2024 года Верховная Рада Украины может принять закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. В ООН заявили, что подобный законопроект вызовет нарушение международного права со стороны Киева.

19 октября 2023 года Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Законопроект в будущем позволит через суд добиться запрета на деятельность УПЦ. В УПЦ считают, что законопроект противоречит Конституции Украины и нуждается в доработке, так как «нарушает право на свободу вероисповедания и содержит существенные недостатки юридической техники».

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      Марина Совина
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