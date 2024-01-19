60-летняя блогерша показала фигуру в откровенных нарядах

Блогерша Маривик Шарп из Австралии показала фигуру в откровенных нарядах. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 136 тысяч подписчиков.

60-летняя инфлюэнсерша с никнеймом marivic_sharp регулярно публикует ролики, в которых демонстрирует тело в ярких образах. Так, в одном из видео юзерша предстала в комплекте, состоящем из раздельного купальника и прозрачного кимоно. Помимо этого, она примерила широкополую шляпу и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Кроме того, в еще одной публикации Шарп станцевала в ярко-красном платье с глубоким вырезом в области бедер. При этом пользовательница сети дополнила внешний вид массивными серьгами и босоножками на каблуках.

Ранее в январе 43-летняя Жизель Бюндхен снялась в прозрачном плаще без бюстгальтера. На одном из снимков фотографа Луиса Альберто Родригеса манекенщица предстала босая на поле.