Агата Муцениеце показала внешность без макияжа

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала естественную внешность без макияжа в новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 34-летняя звезда «Честного развода» снялась, сидя за рулем автомобиля, в черно-белой искусственной шубе и свитере в розовых и лиловых тонах. При этом на кадрах видно, что артистка отказалась от косметики, демонстрируя загоревшее лицо с пигментацией.

Кроме того, знаменитость завязала волосы в высокий хвост, а от аксессуаров отказалась. «Я еду в театр. Загорела, красивая, отдохнувшая, и резко возвращаюсь в работу. Меня переполняют эмоции, вот для чего нужно отдыхать», — рассказала актриса.

Ранее в январе Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте. При этом предмет гардероба обнажал верхнюю часть бедер и спину артистки.