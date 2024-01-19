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10:01, 19 января 2024Бывший СССР

Армения и США обсудили сотрудничество в сфере обороны

Глава МО Армении Папикян обсудил с послом США сотрудничество в сфере обороны
СюжетМинобороны:
Сурен Папикян

Сурен Папикян. Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Глава Министерства обороны (МО) Армении Сурен Папикян обсудил с послом США в Ереване Кристиной Квин сотрудничество в оборонной сфере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Уточняется, что стороны провели рабочий ужин. «Собеседники обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в области обороны и региональной безопасности, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — сказано в заявлении армянского Минобороны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад — это помеха в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, потому что США и страны Евросоюза (ЕС) не интересует реализация соглашений по мирному урегулированию, достигнутых между Баку и Ереваном при посредничестве Москвы.

14 января секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и представитель Госдепа США по вопросам Европы и Азии Джеймс О'Брайен обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

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      Кристина Есикова
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