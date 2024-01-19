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15:36, 19 января 2024Среда обитания

Алек Болдуин лично взялся за рекламу неликвидного особняка

Актер Алек Болдуин лично прорекламировал свой дом в Хэмптонсе

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Алек Болдуин в очередной раз сбросил цену на свой особняк вблизи Нью-Йорка. Для того чтобы ускорить продажу неликвидного дома, голливудский актер лично взялся за его рекламу, пишет издание People.

Вдобавок к многомиллионной скидке артист решил снять обзорную экскурсию по окрестностям. В видеоролике кинозвезда делится воспоминаниями о первом доме, который арендовал неподалеку, и том, как решился приобрести собственное жилье в Хэмптонсе в середине 90-х. Разгуливая по участку, Болдуин рассуждает, какое удовольствие ему доставляет здешняя природа.

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На данный момент особняк выставлен на продажу по цене 18,9 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей). Изначально чета Болдуинов просила за особняк в элитном пригороде Нью-Йорка 29 миллионов долларов. С тех пор стоимость снижалась дважды: в январе — до 24,9 миллиона долларов, а в марте — до 22,5 миллиона.

Киноактер приобрел особняк в 1996 году за 1,75 миллиона долларов. Владения Болдуина занимают почти 930 квадратных метров. Внутри усадьбы разместились четыре спальни и семь ванных комнат, а также кухня, столовая, домашний кинотеатр, комната для дегустации вина и библиотека. Снаружи оборудованы бассейн, спа-зона, терраса и беседка с камином.

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      Виктория Клабукова
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