Алек Болдуин лично взялся за рекламу неликвидного особняка

Актер Алек Болдуин лично прорекламировал свой дом в Хэмптонсе

Алек Болдуин в очередной раз сбросил цену на свой особняк вблизи Нью-Йорка. Для того чтобы ускорить продажу неликвидного дома, голливудский актер лично взялся за его рекламу, пишет издание People.

Вдобавок к многомиллионной скидке артист решил снять обзорную экскурсию по окрестностям. В видеоролике кинозвезда делится воспоминаниями о первом доме, который арендовал неподалеку, и том, как решился приобрести собственное жилье в Хэмптонсе в середине 90-х. Разгуливая по участку, Болдуин рассуждает, какое удовольствие ему доставляет здешняя природа.

На данный момент особняк выставлен на продажу по цене 18,9 миллиона долларов (1,7 миллиарда рублей). Изначально чета Болдуинов просила за особняк в элитном пригороде Нью-Йорка 29 миллионов долларов. С тех пор стоимость снижалась дважды: в январе — до 24,9 миллиона долларов, а в марте — до 22,5 миллиона.

Киноактер приобрел особняк в 1996 году за 1,75 миллиона долларов. Владения Болдуина занимают почти 930 квадратных метров. Внутри усадьбы разместились четыре спальни и семь ванных комнат, а также кухня, столовая, домашний кинотеатр, комната для дегустации вина и библиотека. Снаружи оборудованы бассейн, спа-зона, терраса и беседка с камином.