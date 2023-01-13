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02:07, 13 января 2023Среда обитания

Алек Болдуин сделал скидку на свой особняк

Актер Алек Болдуин сделал скидку на свой особняк в штате Нью-Йорк
Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американский актер Алек Болдуин сделал скидку на свой особняк в штате Нью-Йорк, который выставил на продажу несколько месяцев назад. Об этом сообщает New York Post.

Актер выставил поместье на продажу в сентябре 2022 года и попросил за него 29 миллионов долларов. Однако теперь объект потерял в цене и продается за 24,9 миллиона долларов. Причина снижения стоимости жилья осталась неизвестна.

Поместье находится в Хэмптонсе. Болдуин купил его в 1996 году за 1,75 миллиона долларов. Особняк занимает почти 930 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни и пять ванных комнат, а также кухня, столовая, домашний кинотеатр, комната для дегустации вина и библиотека. На участке оборудован бассейн.

Ранее свой дом в штате Нью-Йорк предложил арендовать актер Хью Джекман и его жена актриса Деборра-Ли Фернесс. Пара попросила за объект 166,6 тысячи долларов в месяц.

Нина Ташевская
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