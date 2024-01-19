Белгородцы рассказали о первых минутах после обстрела города под Новый год

Белгородец: после новогоднего обстрела горожане вздрагивают от громких звуков

После обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины под Новый год жители города вздрагивают от громких звуков. О том, как изменилась жизнь горожан после масштабной атаки, они рассказали РБК.

По словам одного из белгородцев, весь следующий день после атаки он молчал. «Надо было как-то переварить, пережить внутри себя», — уточнил россиянин.

Другой горожанин признался, что после ракетного удара он перестал чувствовать себя в безопасности на городских улицах. Мужчина заявил, что раньше жители беспечно относились к хлопкам в небе над городом. «Сейчас уже все прячутся», — добавил он.

Ранее были опубликованы новые кадры, снятые во время ракетного удара ВСУ по Белгороду перед Новым годом. На кадрах пострадавшие горожане, рассказы очевидцев. Также в кадре видно прямое попадание снаряда в пятиэтажный дом.

30 декабря ВСУ нанесли по Белгороду ракетный удар. При атаке по городу украинские военные использовали кассетные боеприпасы.